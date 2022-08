Fietser zwaargewond bij aanrijding met auto in Sint-Oedenrode

Lakedance viert dertigste editie met knallende eindshow: ‘In deze vorm kunnen we nog jaren vooruit’

EINDHOVEN/BEST – Wat in 2005 begon als kleinschalig strandfeestje bij de nog nieuwe beachclub Sunrise op Aquabest is nu één van de populairste dancefestivals in de regio. Komende zaterdag viert Lakedance de dertigste verjaardag. De organisatie verwacht zo’n 20.000 bezoekers.

9 augustus