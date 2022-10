Fietspraat: als zelf fietsen niet meer lukt, maar praten wél...

SON - Theo Meekel (93) fietst al jaren niet meer zelf. Fietspraat, een initiatief in het kader van de Week tegen Eenzaamheid, bood uitkomst. Theo fietste, praatte en genoot.

Het is de laatste dag van de nationale Week tegen Eenzaamheid. Theo Meekel profiteert op de valreep van het bijzondere Sonse initiatief Fietspraat: samen een fietstochtje maken op een elektrische duo-fiets.

Het plan van de initiatief nemende organisaties is vijf mensen te selecteren die wat extra aandacht en een leuk uitje zeker zullen waarderen. Theo van Meekel is één van de uitverkorenen.

Zelf fietsen lukt allang niet meer

Samen met zijn begeleider Willem Donkers zit hij bij Café Restaurant de Zwaan na de rit te genieten van koffie met appeltaart. Theo is op leeftijd, 93 is niet niks. Het is daarom ook niet vreemd dat hij zich moeizaam verplaatst. Zelf fietsen lukt allang niet meer.





,,Lopen ook niet, hoor”, gniffelt hij. ,,Thuis heb ik een traplift en ik ga met mijn rollator naar de scootmobiel die in de tuin staat.” Theo Meekel woont nog zelfstandig in een tweekapper in de Breeakker.

,,Theo is wel op zoek naar een appartement nu”, valt Willem Donkers hem bij. Theo: ,,Het liefst zou ik naar de nieuwbouwappartementen gaan aan het kanaal.”

Waar fietsen niet meer lukt, gaat praten Theo Meekel nog goed af. Fietsbegeleider Donkers, Theo’s vroegere biljartmaatje, met een knipoog: ,,Hij praatte tijdens de fietstocht de oren van mijn hoofd.”

Herinneringen aan demente echtgenote

Ze hebben dan ook veel herinneringen op te halen. Theo weet nog goed hoe hij zijn demente echtgenote thuis verzorgde gedurende zeven jaar. De ex-mantelzorger woont nu alweer negen jaar alleen, nadat zijn vrouw overleed. Theo deed veel voor anderen, en nu is hij aan de beurt.

De lading van het initiatief Fietspraat is hiermee volledig gedekt. Fietsen, gezellig samenzijn, praten en tot slot koffie of thee met taart. Een paar uurtjes genieten, samen met een begeleider. Dit alles met subsidie van de gemeente.

Quote We moeten nu nog wel op zoek naar sponsors Gerda Ural, initiatiefneemster Samen aan Tafel en Fietspraat

Gerda Ural, tevens initiatiefneemster van Samen aan Tafel, coördineert Fietspraat. Nu, na enkele fietsritten, is ze blij met haar idee. ,,Mijn vader is negentig en al shoppend voor een driewielfiets voor hem, bedacht ik dit. De begeleider en de passagier bepalen samen waar ze naartoe gaan op de duo-fiets. Zo wilde iemand nog één keer naar haar ouderlijk huis en naar plekjes waar ze nog nooit geweest was.”

Na deze Week tegen Eenzaamheid stopt het Sonse initiatief waarschijnlijk niet. De gemeentelijke subsidie helaas wel. Gerda Ural: ,,We gaan komende week evalueren. Er komt vrijwel zeker een vervolg. Het enthousiasme bij alle betrokkenen was enorm groot en veel mensen hebben zich zelfs al aangemeld. We moeten nu nog wel op zoek naar sponsors.”