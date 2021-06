Fietsster aangereden door auto in Sint-Oedenrode, vrouw naar ziekenhuis

Dure parkeer­kaart: ‘Niemand heeft erom gevraagd gehandi­capt te zijn’

22 juni BEST - Als je in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart, kun je beter niet in Best wonen. Die gemeente is met 126,85 euro de duurste in de regio op dat vlak. Maar Marijke Smits (72) woont er wel.