Fietsster gewond na botsing met auto in Son en Breugel

Quote 500 Ook veel Brabantse families bij rijksten van Nederland: samen goed voor meer dan 5 miljard euro

3 november Niet alleen individuele miljardairs uit Brabant prijken in de Quote 500, ook Brabantse families doen het goed. Samen bezitten ze miljarden, rekende het zakenblad uit voor de Familie 50. Het zijn vooral nazaten van (groot)ouders die goede zaken hebben gedaan in het verleden.