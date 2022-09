Figurenzager Jos Heijmans laat overtollig hout opnieuw leven

ZOMERSERIESINT-OEDENRODE - De motorzaag ligt als een tekenpotlood in zijn handen. Hobbyist Jos Heijmans zaagt overtollig hout weg tot er figuren overblijven uit eiken, beuken of notenhouten boomstammen.

De motorzaag maakt een oorverdovende herrie. Want Jos houdt niet van gematigd gas geven; hij doet aan speedcarving. De kleinste motorzaag uit de collectie ligt in zijn beweeglijke handen, overbodige delen worden alvast weggezaagd en hij wijst: ,,Hier zit een kabouter in en die peuter ik eruit.”

Terwijl de houtkrullen in het rond vliegen, komt achtereenvolgens de puntmuts, de bolle neus en de baard tevoorschijn. De ene keer werkt deze hobbyist naar een voorbeeld, een andere keer zit de figuur in zijn hoofd gebeiteld en komt gaandeweg tevoorschijn. ,,Ik ontdoe de stam van overtollig hout tot er een figuur overblijft”, legt Heijmans uit.

Zo eenvoudig is dat natuurlijk niet. Je dient wel enig talent te hebben om uit een willekeurige eik, beuk of notenboom een paardenkop, marter, arend of bank te scheppen. Jos windt er geen doekjes om: ,,Mijn figuren leven, ze zijn puur, niet verfijnd, daar ben ik de persoon niet voor. Hout is eerlijk en eenvoudig en dat zie je terug in mijn werk. Voor strak en glad moet je bij Ikea zijn. Natuurlijk mislukt er weleens iets. Dat wordt dan kachelhout.”

Bekijk hier de video waar je ziet hoe snel Jost te werk gaat. De tekst gaat onder de video verder.

De meest bijzondere creatie die Heijmans ooit uit een boomstam haalde was een houten borstbeeld van een overleden man. ,,Zijn vrouw gaf me een foto en vroeg of ik een afbeelding kon maken voor op het graf. Daar moest ik over nadenken. Ik legde de foto in de la, trok die weer eens open, bekeek de man en deed de la weer dicht. Zoiets moet groeien in mijn kop. Toen ik eraan toe was pakte ik een beukenstam, trok m’n veiligheidsbroek aan, koos de juiste motorzaag en de persoon leek als twee druppels water. Het is fijn als je iemand blij kunt maken.”

Heijmans wordt gevraagd op evenementen en braderieën. Zodra hij zijn motorzaag start trekt hij publiek. ,,Ik maak een hoop rommel en lawaai maar ik beheers mijn motorzaag en dat ziet het volk graag. Op de Markt in Rooi stonden twee zieke kastanjebomen. De gemeente wilde inwoners laten zien dat ze niet vernietigd werden en vroeg mij om de stammen te bewerken. De ene stam werd een klomp - Rooi is tenslotte van oudsher een klompendorp - en op de andere zit een uil. Mijn filosofie is dat er in Rooi wijze mensen wonen. Dus…”

In het dagelijks leven werkt Jos Heijmans (60) als veelzijdig medewerker bij boomkwekerij Van den Berk in Boskant. Hij ontdekte zijn hobby zo’n dertien jaar geleden in Zweden. ,,Ik was met mijn maat op de Elmia Wood beurs. Deze expo heeft alles te maken met bosbouw en daar zag ik houtkunstenaars aan het werk. Dat was mooi om te zien en ik sloeg hun werkwijze op in mijn kop. Toen had ik alleen nog maar een grote boerenmotorzaag maar de probeersels gingen me goed af. En zo groeide mijn hobby, inmiddels heb ik acht verschillende motorzagen en krijg van bevriende collega’s overtollige boomstammen. Nee, ik zal nooit een gezonde boom omzagen om er figuren uit te halen. Mijn hobby is: overtollig hout opnieuw laten leven.”

Volledig scherm Uil op de Markt in Rooi van Jos Heijmans © Corrie Bekkers

Volledig scherm Klomp op de Markt in Rooi van Jos Heijmans © Corrie Bekkers