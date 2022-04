Fijnstofproject op Zevensprong in Best: luchtkwaliteit meten bij de uitlaat van een auto

BEST - Basisschool De Zevensprong uit Best doet samen met TNO, GGD Brabant-Zuidoost en Best Duurzaam een pilot over luchtkwaliteit. Dit onderwerp moet op de kaart gezet worden in het onderwijs. TNO wil dit via een ‘serious game’ gaan doen. Zo kunnen kinderen leren hoe ze, direct of indirect, zelf kunnen bijdragen aan het verminderen van fijnstof.

“Ze meten bijvoorbeeld met een fijnstofmeter de luchtkwaliteit vlakbij de uitlaat van een auto. Die meter is door Best Duurzaam aangepast; er is een schermpje op gemonteerd zodat ze meteen het resultaat kunnen zien.

Verder turven ze hoe ze naar school komen: met de auto, de fiets of te voet. Het is duidelijk dat ‘te voet’ of met een gewone fiets het beste is natuurlijk. Want ook een elektrische auto of fiets gebruikt immers energie die opgewekt moet worden. De kinderen verontschuldigen zich soms dat ze met de auto komen maar hebben natuurlijk vaak geen keus. De ouders beslissen dat immers.” Aan het woord is Lotti Erkelens, groencoördinator op De Zevensprong. Ze bereidt de lessen voor die tijdens de pilot worden gegeven.

Quote Die persoon droeg een wit bloesje. Je had moeten zien hoe zwart dat was

Zoals er weersvoorspellingen zijn, zijn er ook voorspellingen voor de luchtkwaliteit. TNO voorspelt bijvoorbeeld zeezout in de lucht of vervuiling vanwege de industrie omdat de wind uit het oosten komt. “Door op die dagen te meten zagen we dat ook daadwerkelijk terug in de meetresultaten” vertelt Erkelens. “Dat maakt het heel duidelijk voor de kinderen. We keken ook een filmpje over de uitlaat van een brommer. Daar was een buis aan bevestigd die op iemands gezicht gericht stond. Dat was dus letterlijk ‘in your face’ toen ze die brommer starten! Natuurlijk droeg die persoon een gasmasker … maar ook een wit bloesje. Je had moeten zien hoe zwart dat was.”

De pilot duurt een week of acht maar had volgens Erkelens veel langer kunnen duren. “De kinderen zijn zeer betrokken en komen met allerlei suggesties. Op 9 mei hebben we een afsluitende les en komen alle pilotdeelnemers naar school. We gaan dan in groepjes posters maken met oplossingen om de luchtkwaliteit te verbeteren.”

Volgens Erkelens is het belangrijk dat kinderen leren dat ze, direct of indirect, invloed kunnen uitoefenen op de luchtkwaliteit. En ook dat het niet per definitie een zwart/wit-keuze hoeft te zijn. “Het is steeds een kwestie van afwegingen maken. Pak ik de auto of niet? Koop ik een plastic tas of neem ik er zelf alvast eentje mee? Koop ik plastic verpakkingen? Daar willen we kinderen bewust van maken. Dat ze zelf actief een bijdrage kunnen leveren.”