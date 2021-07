Film van Sonse jeugd over ‘hun’ Son en Breugel: ‘Raar om mezelf op een groot beelscherm te zien’

SON EN BREUGEL - De film Volluk! beleefde zaterdagavond haar première in het Vestzaktheater in Son. De jongeren, sterren in de film, hadden een jaar lang hun mond moeten houden over de inhoud.

Snelle vlog-achtige beelden, grappige geluidjes, informatieve voice-overs, dorpelingen die vertellen waarom het in Son en Breugel zo fijn wonen is, Sonse flora en fauna en heel veel lol, het zit allemaal in de film Volluk! Na afloop van de première klonk groot applaus.

Lisa Dekkers (13) was vooraf best benieuwd naar de film. Ze heeft in de film geacteerd. ,,Ik ben benieuwd hoe ik overkom.’ Zoë Derks van de Ven (15) verwacht een leuke film. ,,Ik heb zoveel lol gehad tijdens het maken.” Zoë acteerde en hielp mee bij het maken van decorstukken. Ze heeft veel geleerd over media en werkt nu bij radiozender Jongerenplein.

Promotiefilm voor het dorp

Dekkers en Derks van de Ven waren twee van de twintig jongeren die meewerkten aan de totstandkoming van de film. De jongeren schreven, acteerden, filmden en monteerden deze film in de bloedhete coronazomer van 2020. Dit alles in samenwerking met Mediahuis JOUD en Gemeente Son en Breugel in het kader van maatschappelijke diensttijd (MTD) en met een subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Volluk! is eigenlijk een soort promotiefilm over hun dorp Son en Breugel. Frank Essink van Mediahuis JOUD: ,,Het was de bedoeling om de film in oktober te laten zien, met iedereen bij elkaar. We hebben de film samen gemaakt, dan gaan we hem ook samen bekijken. Maar corona bleef maar roet in de agenda strooien, een première werd steeds uitgesteld.” Tot gisterenavond.

‘Prachtige chaos tijdens maken’

Na een jaar zijn ook de jongeren, in de leeftijd van 12 tot 20 jaar best wat veranderd. Van uiterlijk sowieso. Dat was ook te horen aan de kreten in de zaal tijdens de film. Vorig jaar nog lang haar, nu een korte coupe, van rossig haar op een paardenstaart naar blauw-groene lokken met een pony. Om zichzelf op een groot beeldscherm te zien was ‘heel raar’.

Ouders en grootouders konden zien hoe de jongeren hun talenten gebruikten, en hoe zij veel waardevolle tips kregen van de ervaren televisiemaker Egbert van Gool, bekend van onder andere Telekids. Van Gool: ,,Het was zo’n prachtige chaos tijdens het maken. De jongeren zijn gegroeid in hun rol, zochten contact met dorpsgenoten, interviewden hen. Dat is ook ons doel, verbinding zoeken in de samenleving.”

Soap en kookprogramma in de maak

Lisa vindt dat de film goed in elkaar is gezet. ,, Ik had alleen iets meer mogen glimlachen.” Zoë vindt de film heel grappig. ,, En ik had een simpele kwaliteit verwacht, maar het ziet er echt heel goed uit.’’. Mediahuis JOUD wil in de zomer doorgaan met activiteiten voor de jeugd. Van Gool verklapt: ,,Er komt een soap aan. En een kookprogramma.”

Een compilatie van de film zal op korte termijn op de website van de gemeente verschijnen.