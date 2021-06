Finale Grand Challenge: ‘Ontwerp jouw ideale Brainportschool’

Man (72) vermist in Best, Stichting Veteranen Search Team helpt bij zoektocht

16 juni BEST - Jan van de Wal (72) is sinds maandagochtend 08.45 uur vermist in Best. Hij verliet zijn woning om te wandelen en zijn hoofd leeg te maken, dat schrijft de politie. Het is niet bekend waar Van de Wal is heengelopen.