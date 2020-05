Financiële steun voor verenigingen in Son en Breugel

Verenigingen in Son en Breugel die geraakt zijn door de coronacrisis krijgen van de gemeente een financieel steuntje in de rug. Dat kan door kwijtschelding van (een deel van) de huur van gemeentelijke accommodaties of het deels niet terugbetalen van subsidie. Sportverenigingen die in samenwerking het sportaanbod (tijdelijk) vergroten kunnen zelfs in aanmerking komen voor een eenmalige subsidie van duizend euro. Wethouder Jos de Bruin (Dorpsvisie): ,,Het zou fantastisch zijn als buitensportverenigingen gaan samenwerken met de binnensport, om zo ook de leden van de binnensport in beweging te krijgen.”

De steun aanvragen kan via de gemeentelijke website. Ook kijkt de gemeente of sporthalbeheerder Kuipers een tegemoetkoming kan krijgen, zodat die de huur die is betaald door de gebruikers van De Landing en De Bongerd kan terugstorten, aangezien beide sporthallen nu niet kunnen worden gebruikt. Daarnaast houdt de gemeente de vinger aan de pols bij de beheerders van sociaal culturele accommodaties, die mogelijk ook in aanmerking komen voor steun.

Evenementen