Flink lachen en brullen in een uitstekende sfeer bij Klompengatse avond

Zeldzame en dure vogels gestolen uit tuin Best: ‘Voor slachtof­fer van emotioneel onschatba­re waarde’

17 februari BEST - Een inwoner van Best is in de nacht van zaterdag op zondag bestolen van zijn zeldzame verzameling vogels. Dat meldt de politie. Het gaat in totaal om zes waardevolle vogels: drie koppeltjes. Het 62-jarige slachtoffer is er kapot van.