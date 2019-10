Flinke rookontwikkeling in keuken van appartement in Best

Onzeker of koningin nog leeft na vernieling bijenkas­ten in Spoordonk: ‘Dan is het volk ook dood’

19:02 SPOORDONK - Tijdens een wandeling door het buitengebied van Spoordonk zag amateurimker Frank van Roessel tot zijn ontzetting dat zijn bijenkasten helemaal vernield waren. Een dag later is het nog altijd de vraag wie het op zijn geweten heeft. En misschien nog belangrijker: of de koningin nog leeft. Want haar einde, zou het einde van de kolonie betekenen.