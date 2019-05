Flinke strafeisen voor kermisgeweld Oirschot

Vrijwel elke rechtszaak over een vechtpartij begint hetzelfde. Beide partijen zeggen dat de ander begon, meestal door iets te roepen. Ook hier was dat zo. Randy (27) liep in september 2017 op kermismaandag over de Oirschotse kermis toen een jongen hem uitschold. Daarin kwam een ziekte voorbij waar, net de week ervoor, zijn opa aan was gestorven. Randy voelde woede in zich opkomen maar ging naar een café. Toen hij een tijdje later weer over de kermis liep kwam hij dezelfde jongen en zijn meisje tegen en viel weer dat woord. Ja, toen vielen er klappen.