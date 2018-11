Floris Alkemade uit Sint-Oedenrode verkozen tot Architect van het Jaar

Politie reconstru­eert liquidatie­po­ging op vrouw uit Best

8 november BEST - Een 39-jarige vrouw uit Best werd op 7 mei van dit jaar achter haar woning aan de Mr. C. Goselingstraat beschoten. Dat gebeurde toen zij de afvalcontainer buiten wilde zetten. Twee mannen gingen er op een motor of scooter vandoor. Er is nog geen verdachte aangehouden voor deze liquidatiepoging en dus maakt de politie een reconstructie die maandag wordt uitgezonden bij Bureau Brabant.