Formatie in Best vertraagd; niet langer ‘eerst de inhoud, dan pas de poppetjes’

Discussie over woonplaats nieuwe wethouders

Best telde de afgelopen vier jaar vier wethouders en houdt vast aan dat ‘maximum’. Of de nieuwe wethouders verplicht in Best dienen te wonen, daar zijn de meningen over verdeeld onder partijen. Verheijen: ,,Ze lopen uiteen van ‘helemaal loslaten’ tot vastleggen dat álle wethouders in Best moeten wonen. Daar hebben we dus rekening mee te houden in het verdere proces.”