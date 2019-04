Formule 1-tickets en ander leuks op veiling Son

Op de traditionele Goederen- en Dienstenveiling in Son staan volgende week zaterdag weer een aantal bijzondere kavels op het menu. Zo kan de hoogste bieder dit jaar met twee personen op 31 augustus naar de kwalificatie van de Grand Prix Formule 1 van België op Spa Francorchamps. Na de kwalificatie volgt nog een bezoek aan het Williams Racing team, en een afsluitend diner in de Williams Hospitality. Dit arrangement wordt aangeboden door Roel Engel, werkzaam in de motor- en autosport. In overleg is ook de racedag op zondag te bezoeken.