Fosforgranaat blijft in Wilhelminakanaal, EOD zoekt niet meer verder

Collectie Van Oorschot overgedra­gen aan Meierij­stad

10:16 SCHIJNDEL - Nadat de Stichting Atelier van Oorschot de collectie van de werken van de Schijndelse kunstenaar Dorus van Oorschot in 2009 in bruikleen gaf aan de voormalige gemeente Schijndel, ging de stichting woensdag over tot schenking van de collectie aan gemeente Meierijstad.