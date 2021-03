Fotowedstrijd Son: Marjon en Ruud hebben een luxeprobleem

Fietsers moeten nog wachten voor oversteek in Best

28 februari BEST - Het was zaterdagochtend snel gedaan, het plaatsen van de fietsbrug over het Wilhelminakanaal in Best. Maar het duurt nog even voordat toerfietsers, mountainbikers én wandelaars weer de oversteek kunnen maken van de Terraweg naar de NCB-weg aan de noordkant van het water.