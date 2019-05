Fracties Son zoeken toenadering; Van Liempd en De Bruin nieuwe wethouders

Jonge voetbal­sters uit Best zamelen geld in voor goede doel

15:00 BEST - De afgelopen weken was Sterre Bosch (8) uit Best erg fanatiek met het inzamelen van lege flessen. Dat doet ze voor La League, een stichting die zich inzet voor gelijke rechten voor jongens en meiden. Sterre raakte geïnspireerd door haar buurmeisje, Amber Verspaget. Zij voetbalt in de eredivisie.