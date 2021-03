Française stond stil op A2 bij Best: achterligger zwaargewond maar die koestert geen wrok

Wie gaat er bouwen in Kinderbos-Noord?

3 maart SINT-OEDENRODE - Duurzaam, toekomstgericht en betaalbaar wonen tussen de Zwembadweg en Koningsvaren. Dat is het plan dat Mieke van Lankveld en Wim de Vrij onder de naam Groen-Grijs Rooi naar buiten hebben gebracht. Maar de eigenaar van de grond is een projectontwikkelaar en is al met de gemeente Meierijstad in gesprek over een eigen plan.