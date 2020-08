Frans van Roosendaal uit Best: Liefde voor André en André

ZOMERSERIEBEST - Frans van Roosendaal (73) uit Best, oprichter en voorzitter van de Voedselbank Best, houdt van Johan Strauss en de Sixties.

Frans, wat is jouw favoriete boek?

Een echt favoriet boek heb ik niet. Maar ik lees graag biografieën van politici en geestelijken. De laatste die ik las, ging over Wim Kok. Wat me elke keer weer duidelijk wordt is dat het leven heel anders uitpakt dan ze oorspronkelijk in gedachten hadden. Een reeks van toevalligheden zorgt ervoor dat ze in de politiek rollen. Vrijwel geen politicus zei als klein kind: ,,Als ik later groot ben, ga ik de politiek in!” Verder houd ik van oorlogsboeken, geschiedenisboeken en reisverslagen.

Wat is jouw favoriete reisbestemming?

Dan zou ik zeggen: Italië. Pisa, Florence, prachtig, maar Rome slaat alles. Daar ben ik nu al een keer of acht geweest en ik raak er niet uitgekeken. Die oudheden waar je zo naar toe kunt wandelen. Want dat maakt Rome in mijn beleving extra aantrekkelijk: alles is te voet te doen. Parijs, Berlijn, daar ga ik ook graag heen, want ik hou van stedenbezoeken, maar dan moet je op een gegeven moment toch de metro in om van A naar B te komen. Jaren geleden ben ik met mijn zoon naar Amerika geweest, New York en Washington bekeken, daar was ik ook van onder de indruk.

Wat is jouw favoriete film?

Ik kijk graag natuurfilms en films over andere landen en hun culturen.

Wat is jouw favoriete muziek?

De sixties. Cliff Richard, The Shadows, Elvis Presley. Het is niet zo dat ik de radio aanzet of naar cd’s ga zitten luisteren trouwens. Ik zoek liever op YouTube een paar nummers op als ik achter de computer zit. Verder houd ik erg van Johann Strauss, de Weense walsmuziek. Dus ik ben echt een fan van André Rieu. Heel in het begin, toen zijn orkest nog klein was, heb ik hem zien optreden in het Muziekcentrum in Eindhoven toen het mannenkoor De Brabantzangers hun jubileum vierden.

Wie is jouw favoriete artiest?

André Rieu dus en dan die andere André: Van Duin. Hij heeft een paar keer in Eindhoven opgetreden en daar zijn we toen heen geweest. Het leukst vond ik hem toen hij die typetjes speelde samen met Frans van Dusschoten en Corry van Gorp. Ik ga echter niet Heel Holland Bakt zitten kijken omdat hij het presenteert. Nou ja, in het begin van het programma nog wel even als hij de aftrap doet.

Wie is je favoriete conferencier?

Youp van ’t Hek en Herman Finkers. Youp is nogal eens grof in de mond, dat dan weer wel. Dat zal Herman Finkers niet gauw doen. Ik waardeer zijn Twentse tongval en het is natuurlijk een woordkunstenaar. Ook neemt hij op een subtiele manier de kerk op de hak, terwijl hij toch vrij actief zijn geloof uitoefent. Ook als mens waardeer ik hem: hij zorgt goed voor zijn naasten.

Wat is jouw ideale tv-avond?

Het begint bij het journaal van 20.00 uur. Daarna een WK-voetbalfinale, waarin Nederland tegen Duitsland speelt en helaas verliest omdat Gert Müller het winnende doelpunt scoort. En als afsluiting dan een praatprogramma met een hot item uit de politiek. Op1 of zo.