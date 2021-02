Frequentie ophalen afval Son niet halveren

De politiek in Son kwam er bij de zoveelste bespreking over wie de nieuwe afvalinzamelaar moet worden, weer niet uit. De keuze tussen toetreden tot de gemeenschappelijke regeling Blink of een Europese aanbesteding kon de commissie Grondgebiedzaken nog niet maken.

Om de veertien dagen

Het college van B en W wil met Blink zaken doen, maar de commissie miste een vergelijk met andere aanbieders. Het college had ook voorgesteld om de groene gft-bak en de PMD-zakken (plastic, metaal, drankkarton) niet meer wekelijks maar om de veertien dagen op te halen. Dat scheelt een slok op een borrel. Handhaven van de huidige service gaat 27 euro per jaar per huishouden extra kosten, een halvering slechts een euro meer. Die meerkosten worden vooral veroorzaakt omdat Blink van en naar Helmond moet rijden. De huidige aanbieder Baetsen rijdt het afval naar Ekkersrijt.

De PMD-zakken tweewekelijks ophalen is nog wel te doen, vond de commissie, maar de groenbak moet wekelijks geleegd worden. Vooral in de hete zomer, met rottende etensresten. Maar ook in het voor- en najaar zit de gft-bak vaak vol met tuinafval. Joris van Dam (PvdA/GroenLinks) opperde alternatieve ophaalmogelijkheden. ,,In de bladkorven zouden inwoners ook hun blad uit eigen tuin kunnen doen. Of een paar keer apart grof tuinafval ophalen.”

Schuiven met frequentie

Ook schuiven met de frequentie kwam aan bod. In de winter een keer per maand en de rest van het jaar wekelijks, zoals dat in Waalre wordt gedaan. Volgens wethouder Paul van Liempd zou dat nog besproken kunnen worden.

Het niet kunnen vergelijken van de kosten bleek een struikelblok. Alleen de tarieven die Blink in rekening brengt zijn bekend, vertrouwelijk voor de commissie. Blink is zelf geen afvalinzamelaar, maar een gemeenschappelijke regeling van gemeentes in de regio. Maar wat een andere aanbieder zou kosten, wordt pas duidelijk bij een Europese aanbesteding. ,,Dit lijkt op een haastklus op basis van één offerte”, vond Marco Pulles (VVD) . Of de gemeenteraad wél tot een besluit komt, is nog onzeker.