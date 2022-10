Frigge en Passier winnen Kunst- en Cultuurprijs Meierijstad 2022

SINT-OEDENRODE - Doodstil was het zaterdag in de zaal, terwijl het gezang vlak daarvoor nog luid hoorbaar was. Presentator Michiel Bakker nam zijn plaats in, terwijl iedereen in het Hof van Rode in Sint-Oedenrode vol spanning afwachtte wat hij ging vertellen, kon je een spelt horen vallen. Zes genomineerden, wie ging er dit jaar vandoor met de Kunst- en Cultuurprijs Meierijstad?

Het hoge woord kwam eruit, Rooienaar Adri Frigge met werken in verschillende musea, viel bij de professionals in de prijzen. Onze krant besteedde eerder al aandacht aan deze beeldend kunstenaar, die onder andere klassieke muziek uitdrukt in zijn schilderijen. Door omstandigheden kon hij niet bij het grote moment aanwezig zijn, daardoor was al snel de groep van vrijwilligers/amateurs aan de beurt. Allen een enorme bijdrage geleverd, wachtten ze in spanning af.

,,Zijn motivatie zit in al zijn vezels”, sprak Menno Roozendaal, Wethouder van Kunst en Cultuur, het publiek toe toen hij het over de tweede winnaar had.

Quote Er zit zoveel cultuur in Meierij­stad. Adri Frigge, winnaar kunst- en cultuurprijs

Direct was de emotie zichtbaar. Veel woorden kon hij niet uitbrengen toen hij zijn naam door de microfoon hoorde, Harry Passier. Onder luid applaus stond hij op van zijn stoel. ,,Het is net of dat we een hele belangrijke horde genomen hebben, hoe ging het eruit zien en hoe zouden mensen het beleven. Ik weet niet hoe ik het uit moet leggen”, zei de Rooienaar met een brok in zijn keel.

Rooi Vol Koren

Hij doelde hierbij op het evenement waar hij maandenlang met vele andere vrijwilligers naar toe had gewerkt, Korenfestival ‘Rooi Vol Koren’. De opening ervan ging een uurtje later plaatsvinden.

,,Er zit zoveel cultuur in Meierijstad, het is altijd goed wat er gebeurt, als het maar aangemoedigd wordt", zegt Passier. ,,Dat ik deze prijs persoonlijk mag krijgen, vind ik extra bijzonder, maar ik heb natuurlijk een heel mooi team waar ik ontzettend trots op ben. Zij trekken de kar met me mee.”

Tranen in de ogen

Passier, volgens de jury vooral verkozen om zijn grote kwaliteit om mensen bij elkaar te brengen en met elkaar te verbinden en dat door middel van muzikale activiteiten, voegt er nog een paar woorden aan toe: ,,Het is een kroon op heel veel werk, want het was toch wel een beetje meer dan ik eigenlijk gedacht had”, perst hij er met tranen in zijn ogen en zijn laatste kracht nog uit. ,,Maar we hebben het met plezier kunnen doen en dat blijven we doen. Dat ik hier vandaag mag staan, geeft weer extra energie.”

Genoeg gezegd, want op de eerste rij zit zijn vrouw te glunderen. Een stevige omhelzing en dikke knuffel volgen. Vele mensen komen trots naar hem toe om hem te feliciteren en te vragen hoe dit nu voelt. Maar ook zijn zoon is in de zaal, dat gaat voor. Terwijl vader en zoon elkaar in de armen vallen, heeft uitleg van deze prijs geen woorden meer nodig.

Volledig scherm Winnaar Harrie Passier houdt het niet droog. © Juan Vrijdag / DCI Media