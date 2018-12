Fun run Best is deels hardlopen in het donker

BEST - Deelnemers aan de fun run droegen zaterdagavond een mijnwerkerslampje op hun hoofd. Want een deel van het parcours lag in het donker.

De warming-up wordt dankzij buienradar even uitgesteld, want om meteen bij de start in een stortbui terecht te komen is niet wat je noemt een fun run. Het is de derde keer dat sportwarenhuis Decathlon onder die naam een avondloop op poten heeft gezet.

Jeugdsportfonds

Om kwart over zeven zaterdagavond is de start voor de ruim honderd lopers, in de winkel op de tweede verdieping, boven de Karwei bouwmarkt in Best.

Allemaal hebben ze een mijnwerkerslampje op hun voorhoofd. Te koop bij de organisatie. Van de prijs van acht euro gaan er drie naar het Jeugdsportfonds, dat voor kinderen uit arme gezinnen de contributie van hun sportclub betaalt. Dat is voor de lopers geen bezwaar, want de inschrijving is gratis en bovendien krijgen ze na afloop nog iets lekkers te eten en te drinken, belooft eventleader Rens Frieling. Hij verwacht tweehonderd lopers. Maar het slechte weer houdt er een aantal thuis, zo blijkt.

Dat lampje is geen luxe, hoewel sommigen zich hebben uitgedost als een flitsende kermisattractie. Een deel van het parcours voor de vijf of tien kilometer gaat namelijk over onverlichte wegen; een klein stukje is zelfs onverhard.

Rob Schoppema (49) gaat voor de vijf kilometer. Het is het sluitstuk van de serie van elf trainingen op zaterdagochtend, ook bij Decathlon. ,,Ik moest nodig aan mijn conditie gaan werken", zegt hij voordat hij aan de warming-up begint. ,,Maar hier blijft het niet bij. Met ons trainingsgroepje gaan we verder. De volgende keer loop ik de tien kilometer!"

Atletiekgezin

Als de lopers de winkel uitrennen, gaan ze via de uitrit van de parkeergarage naar beneden, om bij het kanaal linksaf de duisternis in te gaan. Even later begint het dan toch weer te regenen en de lopers op de langste afstand krijgen een echte stortbui op hun hoofd.