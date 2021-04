Gaillard blijft nog een termijn burgemeester van Son en Breugel

Gaillard (1955) is sinds september 2003 burgemeester van Son en Breugel. Hij bereikt volgend jaar weliswaar de pensioengerechtigde leeftijd, maar hij kan tot zijn 70ste als burgemeester aanblijven. ,,Ik dank u voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik ben nog zeer gemotiveerd om mij voor Son en Breugel in te spannen”, zo reageerde hij op het positieve besluit van de raad. ,,Een bijdrage leveren aan een veilig Son en Breugel en zorgen voor een vooraanstaande plaats in de regio. In het nieuwe gemeentehuis wacht een nieuwe raadsperiode met een nieuwe bestuursstijl. Er is werk te doen, en ik zal dat graag voor deze gemeente doen.”