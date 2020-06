Gaslek door werkzaamheden in Sint-Oedenrode

Hulp voor kleine onderne­mers in vier Brabantse gemeenten: ‘We willen dat mensen aan het werk blijven’

11:12 Son en Breugel, Best, Nuenen en Oirschot hebben een plan van aanpak ontwikkeld om te voorkomen dat kleine ondernemers als gevolg van de coronacrisis kopje onder gaan of in de bijstand belanden. Sociaal werkbedrijf WSD en Dienst Dommelvallei gaan het plan uitvoeren.