Gastvrij zijn met kerst zit ’m niet alleen in eten serveren: ‘Je kunt ook andere leuke dingen doen’

BEST - December is de maand van (te) veel eten en drinken. De remmen en de broekriemen gaan los en soms komt het je neus uit. Maar dat hoort erbij, toch?

,,Nou, echt niet” grinnikt Emmy Schoenmakers, voedingspsycholoog in Best. Volgens haar is het een vastgeroest idee dat gastvrij zijn inhoudt dat je je gasten continu van eten en drinken voorziet. ,,Iets lekkers serveren is natuurlijk leuk, maar je kunt ook andere manieren verzinnen om plezier met elkaar te hebben.”

Zoals? ,,Nou, ga met elkaar dansen, of een spel doen. Of lekker samen in de keuken staan. Dan kun je mooie gesprekken voeren en dat is ook heel plezierig.” Het is geen toeval dat Schoenmakers net na Sinterklaas een lezing houdt met de titel Trek in eten. Zo met de feestdagen voor de deur is dat natuurlijk een hot topic.

Eten gaat allang niet meer over overleven

Als voedingspsycholoog begeleidt Schoenmakers mensen die een betere relatie met eten willen krijgen. ,,Overdag gaat het goed, maar ’s avonds voor de tv zitten ze toch ineens aan de chips of in de koektrommel. Terwijl ze zich zó hadden voorgenomen om dat niet te doen. Wat gaat er toch mis op dat moment?”

Volgens Schoenmakers zit het in ons brein ingebakken, van oudsher, om eropuit te gaan en zoveel mogelijk voedsel te verzamelen ‘voor slechte tijden’. ,,Onze verre voorouders hadden daar zeker mee te maken. Maar voor ons gaat dat natuurlijk allang niet meer op. Het eten ligt overal voor het grijpen. Maar ons brein werkt nog net als heel vroeger en spoort ons aan om te hamsteren en te eten. Dat negeren, dat is best lastig.”

Focus op waarom in plaats van wat

De meeste voedingsadviezen hebben betrekking op eten zelf. Wat is wel en wat is niet goed voor je, zeg maar. ,,Ik focus op het waarom”, legt Schoenmakers uit. ,,Waarom ga jij dingen eten waarvan je eigenlijk weet dat ze niet goed voor je zijn? Ben je jezelf aan het sussen? Of troosten? Ik laat mijn cliënten zien dat er ook andere manieren zijn om jezelf te sussen of te troosten. Natuurlijk is het helemaal geen punt om af en toe te ‘troost-eten’, maar het moet niet de enige manier zijn om met iets te dealen.”

Quote Ik ben niet voor of tegen een weegschaal. Maar ik wil wel weten wat dat getal met jou doet Emmy Schoenmakers, Voedingspsycholoog

Regelmatig op de weegschaal gaan staan kan op zich geen kwaad. Behalve als het, misschien tegenvallende getal, jou uit het lood slaat en je de neiging krijgt om alle goede voornemens overboord te zetten uit frustratie. ,,Voor de een werkt de weegschaal prima, voor de ander niet. Ik bekijk per individu wat zo’n getal voor effect heeft.”

Goede tips om maat te houden

,,Eten staat eigenlijk voor plezier. Probeer te kijken waar je nog meer plezier aan kunt beleven. Dan is de kans groter dat de focus niet alleen op eten komt te liggen. Ook de hele tafel volladen is eigenlijk niet nodig. En als laatste: gooi niet je hele eetritme compleet overboord, maar probeer maat te houden. Alleen tijdens de lunch of het diner flink uitpakken en de rest van de dag ‘normaal’ doen.”

Schoenmakers houdt op 8 december een lezing in de bibliotheek in Best. Meer informatie over haar praktijk is te vinden op emmyschoenmakers.nl.