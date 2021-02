‘Gebrek aan inlevingsvermogen Best rond steun’

Key4Music is een eenmanszaak die zzp’ers inhuurt om muziekles te geven in Best, Oirschot en Son en Breugel. ,,We zijn beslist géén muziekschool, culturele instelling of stichting. Ik onderneem op eigen risico en moet zoals elk bedrijf gewoon omzet maken.”

Maar dat is op dit moment vrijwel onmogelijk en dus teert ze in op haar reserves. Natuurlijk snapt ze dat ze niet de enige ondernemer is die het moeilijk heeft. Maar waar ze geen begrip voor kan opbrengen, is de manier waarop ze door de gemeente wordt behandeld. Van Dun ontving een gezamenlijk schrijven van Best, Oirschot en Son en Breugel. ,,Zij stellen daarin dat ‘publieke plaatsen’ gesloten moeten blijven tenzij sprake is van dagbesteding in het kader van zorg. Volgens hen vormen wij geen uitzondering op deze regel, want we zijn een ‘publieke plaats’ waar muziekonderwijs wordt gegeven.”