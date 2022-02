Gebruikers dik tevreden met renovatie De Boerderij in Son

SON EN BREUGEL – Na anderhalf jaar sluiting voor renovatie is De Boerderij in de Leeuwenstraat in Son Breugel weer open.

Eindelijk kunnen de 600 leden – na wat vergunningsproblemen - weer schilderen, biljarten, dansen, naailes volgen, mediteren, EHBO volgen, noem maar op. De leden zijn maar wat tevreden met hun vernieuwde onderkomen.

De zon zet de Boerderij deze ochtend in goudgeel licht. Het pand blijkt van buiten stevig te zijn aangepakt. Maar dat geldt óók voor het interieur. Er is onder meer geschilderd en er zijn brandveilige deuren geplaatst. Alle aanwezige leden zijn dik in hun nopjes. Het is al een drukte van jewelste in de ochtend. Er wordt al gedanst, de seniorenochtend in de gloednieuwe keuken is in volle gang en de biljartballen knallen.

Ventilatiesysteem

Op de eerste verdieping is een schildersgroepje bezig. Daar zie je pas echt dat de Boerderij in een nieuw jasje zit. De houten zolderplanken zijn behandeld en erachter is een brandveilige laag aangebracht. Het state-of-the-art ventilatiesysteem was de grootste investering, maar verplicht als coronamaatregel.

Yvonne Wittebrood (64) uit Nuenen vindt de lift de beste investering. ,,Hier komen zoveel mensen die hulpbehoevend zijn. Maar als ik ook wat kritiek mag geven: dat constante geluid van de ventilatie stoort me. ”

Quote Dit is zó'n belangrij­ke ontmoe­tings­plek. Die sluiting was heel vervelend Yvonne Wittebrood

Yvonne is met acrylverf bezig het portret van een baby te schilderen. Zeker dertig jaar komt ze er al, net als haar collega’s. ,,Dit is zo’n belangrijke ontmoetingsplek. Die sluiting was heel vervelend. ‘Waarom gingen jullie dan niet elders bij elkaar zitten’, hoorde ik wel eens. Ten eerste mocht dat niet door corona. Daarenboven, als je al zo lang samen bent, gaat het ook over lief en leed delen. Wij zijn een vriendenclub net als alle andere groepen hier. Hier komen mensen met zoveel verschillende achtergronden. Dan leer je van elkaar én corrigeer je elkaar. Dat kan ook positieve kritiek zijn. Bovendien heeft ook niet iedereen ezels staan thuis.”

Verschillende groepen

Van 9 tot 13 mag het schildergroepje ‘kliederen’. Dan komt de volgende groep. Ook Anne-Mieke Ewalds (71) uit Sint-Oedenrode is tevreden met de verbouwing. Het maakt volgens haar alles aangenamer. Zij is aan een iets groter realistisch portret bezig. ,,Als ik vastloop, vraag ik het aan de rest.”

Schilderes Lenny Meulendijks (79) omschrijft de renovatie met één woord: prachtig. José Reinkingh (75) uit Eindhoven is exact dezelfde mening toegedaan. ,,Dit is zo’n belangrijke plek voor mij. Het is echt mooi gerenoveerd én het is veiliger dan vroeger. Er zijn ook duurzame initiatieven geïnstalleerd, zoals zonnepanelen op het dak, regenwater wordt hergebruikt en verbruikte warmte wordt teruggewonnen. Daar ben ik echt blij mee”, aldus Reinkingh.

Volledig scherm De biljartballen knallen weer. Gerard Renders, Henk Hofstede en Piet Maas spelen een potje (vlnr). © Sem Wijnhoven/DCI Media