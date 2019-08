Gedenkmonumentje geplaatst bij plek waar twee doden vielen door verkeersongeval in Sint-Oedenrode

Nog steeds geen sleet op 60-jarige dance queen Sally

11 augustus BEST - Zestig lentes jong is ze, maar van enige stramheid is nog niks te merken bij Sally Samidjono. Met de souplesse van een ballerina danst en swingt de Eindhovense nimmer aflatend op Lakedance. ,,Of ik middeltjes heb om me jong te houden? Nee. Echt waar niet.’’