Gedichten- en verhalenwedstrijd 200 jaar Best

BEST - Gedichten schrijven van maximaal 75 woorden en een verhaal afmaken waarvoor de Bestse auteur Rob Ruggenberg een voorzet heeft gegeven; twee wedstrijden in het kader van 200 jaar Best, thema Cultuur.

De gedichtenwedstrijd is een initiatief van Kunstroute Best. De uitdaging is om in minder dan 75 woorden je verhaal te vertellen. Een vakjury kiest twintig gedichten uit die op raamposters worden gedrukt, vergezeld van een passende afbeelding. Die mag je als dichter ook zelf aanleveren. De posters worden op drukbezochte plekken in Best opgehangen.

Hubertine van den Biggelaar: ,,We hebben de inzendperiode verlengd tot 15 mei, want we willen mensen echt de kans geven om iets in te sturen. Ik hoor mensen wel zeggen: ‘Dat kan ik helemaal niet, want ik ben geen dichter.’ Maar daar gaat het helemaal niet om.”

Gevoel

Waar het dan wel om gaat? Om het overbrengen van je gevoel. Daar hoef je volgens Van den Biggelaar geen topauteur voor te zijn. Het gedicht mag over Best gaan, maar ook over iets heel anders. Gedichten kunnen ingestuurd worden naar: gedichten@200jaarbest.nl.

Voor de schrijfwedstrijd voor kinderen tussen 11 en 14 jaar werd al snel de link gelegd met auteur Rob Ruggenberg, die grote populariteit geniet met zijn historische romans. Hem werd gevraagd de intro te schrijven voor het verhaal dat de kinderen moeten afmaken.

Ingrid van Beek, directeur Cultuurspoor Best, weet zeker dat veel kinderen mee zullen doen. ,,De schrijver is in deze leeftijdscategorie heel populair.” Per leeftijdscategorie worden drie winnende verhalen gekozen door de jury. De twaalf verhalen worden geïllustreerd door leerlingen van het Heerbeeck en verzameld in een digitale bundel. De verhalenwedstrijd start na de meivakantie.