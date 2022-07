Gedupeerden financieel desastreus verlopen festival Alaparada hebben drie jaar na dato plots toch uitzicht op hun geld

In de cockpit van een echte Dakota bij Bevrijden­de Vleugels in Best

BEST - In de cockpit zitten van een echte Dakota en met een simulator een vliegtuig aan de grond zetten; het kon allemaal tijdens de Pilotendag in Museum Bevrijdende Vleugels in Best. Wie zin had kon ook nog een modelvliegtuigje in elkaar zetten.

3 juli