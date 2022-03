Geen aardverschuiving in Son en Breugel: Dorpsvisie weer de grootste, landelijke partijen winnen stemmen

Verkie­zings­de­bat Son knettert heel even: ‘We gaan verder, voordat jullie elkaar in de haren vliegen’

SON EN BREUGEL - Het laatste verkiezingsdebat met alle acht lijsttrekkers in Son en Breugel begon gezapig, totdat de verhoudingen alsnog even op scherp kwamen te staan. Met name Helga Helders van het nieuwe Voor U en Joris van Dam van PvdA/GroenLinks clashten behoorlijk. Over de omstreden bomenkap in de bossen van Son werd met geen woord gerept.

