Geen hotdogs bij Ikea voor Renée; door haar rolstoel kan ze niet bij de bestelzuil

Gouden paar Het geheim van een lang huwelijk? ‘Af en toe alleen zijn’

SON EN BREUGEL - Ze trouwden 50 jaar geleden in Veldhoven. Peter was 23 en Jeanne 21. Via Den Helder en Eindhoven kwam het paar uiteindelijk drie jaar geleden in Son en Breugel terecht. Daar vieren ze op 6 december hun gouden bruiloft.

5 december