Geen inspraak beleid beheer Sonse bossen

SON EN BREUGEL - Het beheerplan voor de Sonse bossen van de nieuwe beheerder Bosgroep Zuid Nederland is prima, maar de gebruikers mogen van de gemeente alleen in werkgroepen helpen bij de uitvoering.

Uit onvrede over de werkwijze van Staatsbosbeheer stopte de gemeente Son en Breugel eind 2019 de samenwerking. Als nieuwe beheerder heeft Bosgroep Zuid Nederland, een non-profitorganisatie die ook actief is in onder meer Nuenen en Best, een beheerplan voor de bossen en natuurterreinen opgesteld. De politiek keurde maandag het beheerplan zelf goed, maar kritiek was er op de beperkte inbreng van de gebruikers en de door de gemeente voorgestelde participatie in de vorm van drie werkgroepen.

Alleen het IVN is geraadpleegd voor het beheerplan, wat de commissie Grondgebiedzaken volstrekt onvoldoende achtte. Camille Limpens (CDA) pleitte mede daarom voor het organiseren van een thema-avond: ,,Met alle belanghebbenden kan dan duidelijk worden afgesproken wat hun rol is, en met elkaar kunnen we bespreken hoe we met onze bossen omgaan.” Dat die belangen tegenstrijdig kunnen zijn - een ruiterclub heeft een ander belang dan de scouting - maakt dat de gemeente alles moet afwegen.

Afstand

Wethouder Paul van Liempd gaat nog een stap verder. Alleen de gemeente bepaalt het beleid, betoogde hij. ,,Op beleidsniveau zet de raad de kaders uit. Niemand anders.” Daarmee nam hij nadrukkelijk afstand van de Adviesgroep Sonse Bossen, die toentertijd zeer actief samenwerkte met Staatsbosbeheer. Volgens Van Liempd is die adviesgroep opgeheven met de beëindiging van de relatie met Staatsbosbeheer. Dat wordt weersproken door Andreas Thurau, voorzitter van de Adviesgroep Sonse Bossen. De adviesgroep is niet door Staatsbosbeheer in het leven geroepen, maar door de raad als onafhankelijk adviesorgaan.

Zoals te viel verwachten is Thurau uitermate ontevreden over de gang van zaken: ,,Ik vind het nogal wat. Het college zegt ‘onze inwoners hebben geen inspraak in het beleid’ maar dat beleid mogen ze straks wel uitvoeren. Dat is toch geen houding, dat doe je toch niet. En dat van een college dat de mond vol heeft over participatie.”