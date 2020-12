Geen NK Paalsport voor Lieve Warmoeskerken uit Best, maar wel deelname aan Holland’s Got Talent

BEST - Toen het NK Paalsport verviel, kwam er ruimte voor een andere wens van Lieve Warmoeskerken uit Best: meedoen aan een talentenjacht.

Warmoeskerken was vlak voor het NK benaderd door Holland’s Got Talent. Ze belandde uiteindelijk in de finale. Warmoeskerken kijkt met veel plezier terug op haar deelname aan het televisieprogramma. ,,Ik had nooit gedacht dat ik zelfs maar de halve finale zou bereiken. Het was een hele mooie ervaring. Sinds die tijd krijg ik ook meer aanvragen.”

Ze vindt het vooral belangrijk dat paalsporten goed op de kaart worden gezet en dat meer mensen het gaan doen. ,,Mensen denken vaak aan een stripteaseclub of zo. Dat zou ik graag willen veranderen. Want het is een heel serieuze sport waar je hard voor moet trainen. Dat zou ik mensen heel graag duidelijk willen maken.”

Zwieren

Ze begon drie jaar geleden met de paalsport. ,,Ik begon een beetje te zwieren aan een paal die bij een vriend in de tuin stond. Ik vroeg mijn ouders of ik mocht gaan paalsporten. En dat mocht.”

Ze ging in Best op les. ,,Je begint met simpele oefeningen. Dan word je goed vastgehouden. Langzaam maar zeker worden de oefeningen dan moeilijker.”

Tijdens een Nederlands kampioenschap kwam ze Dineke Minten tegen, Nederlands kampioen én wereldkampioen. Warmoeskerken heeft een grote bewondering voor haar. ,,Als kerstcadeau vroeg ik een privéles van haar en zo ben ik in haar team terechtgekomen.”

Choreografie

Met name voorafgaand aan grote wedstrijden traint ze veel met Minten. Die laatste denkt ook mee over het thema van de act, de choreografie en de kleding. ,,Voor een act kun je niet zomaar wat doen. Er is een boek waarin de verschillende categorieën van oefeningen staan. Uit elke categorie moet je een paar oefeningen kiezen. Al die oefeningen moet je stuk voor stuk goed uit kunnen voeren. Maar ze moeten natuurlijk ook mooi in elkaar overgaan en daar maak je dus een choreografie voor.”

Wat ze in de toekomst met paalsporten wil bereiken? ,,Ik wil graag het Nederlands Kampioenschap winnen en naar het WK toe. Dat wil ik in 2021 graag bereiken. In de toekomst blijf ik ook graag met paalsport bezig. Het zou wel leuk zijn om les te geven. Nu help ik wel eens mee als assistent. En ja, er zijn zeker ook professionele paalsporters. Daar denk ik ook wel eens over na, hoe het zou zijn om dat te worden.”

Voorlopig kan Warmoeskerken niet trainen. Tijdens de gym kwam ze ten val en schoot haar elleboog uit de kom. ,,Ik heb hem zelf geprobeerd goed te zetten, maar had zoveel pijn dat ik geopereerd moest worden. Gelukkig mag volgende week het gips eraf en kan ik starten met voorzichtig oefenen. Ik hoop begin februari de draad weer op te kunnen pakken.”