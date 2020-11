Geen Pakjeshuis van JND, maar een ‘drive-in’ bij de studio

BEST/EINDHOVEN - Vanwege corona staat er dit jaar geen Pakjeshuis van JND op de Markt in Eindhoven. In plaats daarvan houdt het regionale radiostation rond de feestdagen een ‘drive-in-actie’, pal naast de studio in Best.

Van Tweede Kerstdag tot en met woensdag 30 december kunnen luisteraars daar vanuit hun auto speelgoed doneren, met inachtneming van alle coronamaatregelen. De omgeving van de JND-studio aan de IBC-Weg in Best wordt daarvoor geheel in ‘feestdagensferen’ gehuld. ,,Aan het eind van de straat komt ook een groot scherm, waarop bezoekers kunnen zien wat er ín de studio gebeurt”, vertelt Jan Molenberg, directeur Radio bij de zender. Daarnaast wordt programmering aangepast op de actie. ,,Met bijvoorbeeld een kinder- en een kookprogramma. Elke avond is er een familie-bingo of pubquiz die te volgen is via onze website en sociale media. En verzoekjes zijn natuurlijk ook van harte welkom.”

‘Cadeautjes voor het hele jaar’

Molenberg hield er sinds dit voorjaar al rekening mee dat het Pakjeshuis - een soort regionale variant van het bekende ‘Glazen Huis’ van 3FM - op losse schroeven zou kunnen komen te staan vanwege corona. Molenberg: ,,Een paar weken geleden zijn we concreet gaan nadenken over een alternatief, met deze 'drive-in’ als uitkomst.”

Net als voorgaande jaren gaat de opbrengst van de JND-actie naar de stichtingen Speelcadeau en JarigeJob, die zich inzetten voor kinderen in minderbedeelde gezinnen. Een belangrijk verschil is dat de focus dit jaar niet op Sinterklaas ligt. ,,In de vorige edities lag het accent nog op het inzamelen van geld en speelgoed voor pakjesavond. Dit jaar willen de dj's ervoor zorgen dat kinderen het hele jaar door een cadeautje kunnen krijgen", aldus Molenberg. Enkel nieuw of ‘zo goed als nieuw’ speelgoed wordt aangenomen bij de studio, benadrukt hij. ,,Zodat het speelgoed bijvoorbeeld ook gebruikt kan worden als kinderen zijn uitgenodigd voor een feestje, maar er thuis geen geld is om een cadeautje te kopen.”

Vorig jaar werden er bij het Pakjeshuis op de Eindhovense Markt bijna twee volle vrachtwagens aan speelgoed en meer dan 2500 euro aan donaties ingezameld. ,,Het zou mooi zijn als we dat dit jaar weten te overtreffen”, zo besluit Molenberg. ,,En we hopen met de actie ook wat vermaak en gezelligheid te brengen. Dat is ook belangrijk in deze tijd.”