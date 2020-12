Geen slaapapneu voor trompettisten? Willy van Gorp denkt doorbraak gevonden te hebben

Vijf vragen + Video Slag om de Schelde woedde ook hevig in Brabant, één van de duurste Nederland­se films ooit binnenkort in de bioscoop

3 december WEST-BRABANT - De film De Slag om de Schelde gaat op 17 december in première. Veel aandacht dus voor een slag die nooit veel aandacht kreeg in de geschiedenisboeken. En een slag die ook in Brabant hevig woedde. Vijf vragen.