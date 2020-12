Geen steekje los bij winnende zomerfoto; Wilhelmien (73) uit Sint-Oedenrode borduurt kinderen uit Deurne na

Oirschot verbiedt carbid­schie­ten, maar traditie ‘losschie­ten’ blijft behouden

17 december OIRSCHOT - Ook in de gemeente Oirschot gaat het carbidschieten rond de jaarwisseling in de ban. Maar tot een algeheel verbod komt het niet, want dat zou ook het einde betekenen dat ook ‘een mooie traditie’ als het losschieten van de bruid. En daar wordt in Oirschot door sommige verenigingen en mensen nog erg aan gehecht.