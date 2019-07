Geen water door lekkage waterleiding centrum Best

18 ploegen peddelen om het hardst in hun drakenboot in Son en Breugel

1 juli SON EN BREUGEL - Er wordt fanatiek gepeddeld op het kanaal in Son en Breugel want de ploeg-eer staat op het spel. En uiteraard is iedereen toegewijd vanwege de opbrengsten voor het goede doel. Rotary Son en Breugel organiseerde voor het eerst een drakenbootfestijn. Op de Sonse Jachthaven was het een drukte van belang.