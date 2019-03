Geen wereldverbeteraars, wel het goede voorbeeld met 40 dagen geen alcohol

Als ambulancechauffeur ziet Jarno Jurjus de soms desastreuze gevolgen van alcoholgebruik. Maar als prins Jarno van de Krutjesrapers in Son en Breugel gaat hij als dorstlustige hoogheid dezer dagen voor in het feestgedruis, waarbij gebruik van alcohol niet wordt geschuwd.

Vanaf Aswoensdag is het voor hem voor veertig dagen gedaan met de drank. Hij doet dat niet alleen. Ook Ellis Jeurissen, voormalig politie-commissaris in Eindhoven en nu directeur van de GGD Brabant Zuidoost, houdt de drank tijdelijk voor gezien. Sterker nog: daar is zij begin januari alvast mee begonnen.

Ik Pas

Jarno, 44 jaar en vader van vier jonge kinderen van zes tot veertien jaar, en Ellis (54) sluiten zich aan bij Ik Pas. De jaarlijkse actie van GGD's, gemeenten en verslavingsinstellingen om mensen uit te dagen om na de carnaval terug te keren naar de basis van het feest. Eerst vier dagen uitbollen en daarna veertig dagen tot aan de Pasen matigheid betrachten.

,,Ik zie de gevolgen van alcoholmisbruik bijna dagelijks, zeker in de weekeinden", zegt Jarno. ,,Dan zie je een jong meisje, dat mooi opgemaakt van huis is gegaan om te gaan stappen, op straat liggen. Met doorgelopen mascara, onder de kots." En het kan nog veel erger. Verkeersongevallen of vechtpartijen met gewonden als gevolg van drankgebruik: een ambulancechauffeur maakt het allemaal mee. ,,Ja, ik heb wel een bijzondere baan", geeft Jarno toe.

Angst

Soms slaat de angst om zijn hart als hij denkt aan zijn vier kinderen. Zijn oudste dochter is nu veertien jaar. Over een paar jaar zal ook zij af en toe op stap gaan. ,,Ik kan haar niet alles vertellen wat ik zie en meemaak." Met zijn deelname aan Ik Pas hoopt Jarno tenminste het goede voorbeeld te geven. Hij heeft zijn Raad van Elf ook gevraagd om de drank veertig dagen te laten staan, maar dat is niet gelukt. Voorzitter Jasper van Zuuren van de Krutjesrapers heeft de uitdaging wél aangenomen. ,,Jasper is een echte liefhebber van Italiaanse wijn", zegt Jarno. Dat maakt de uitdaging nog wat steviger, wil hij maar zeggen.

Volledig scherm Jarnu en Ellis tonen hun polsbandjes. © Dave Hendriks - Foto Meulenhof

Zelf is hij meer van het bier. ,,Hoewel, ik heb laatst tijdens een proeverij voor het eerst wijn gedronken en dat was best lekker, moet ik zeggen." Jarno noemt zichzelf 'een matige drinker'. ,,Thuis drink ik nooit alcohol, alleen tijdens feestjes. En ja, dan is mijn vrouw altijd de Bob, dat moet ik toegeven."

Genoeg

Ook als prins carnaval heeft hij de afgelopen dagen natuurlijk wel wat gedronken, maar met mate. ,,Als prins gebeurt er natuurlijk van alles om je heen. Bij carnaval hoort een drankje, dat moet ook gewoon kunnen." Hij gaat op Aswoensdag nog wel haring happen, maar of de traditionele jonge klare of een laatste biertje er dan ook nog ingaat waagt Jarno te betwijfelen. ,,,Ik denk dat ik dan wel genoeg heb gedronken."

Ellis Jeurissen noemt alcohol drinken 'het nieuwe roken'. ,,Ik heb jarenlang stug gerookt, maar ik ben daar veertien jaar geleden cold turkey mee gestopt omdat ik uit gewoonte rookte en dat zwak van mijzelf vond. Ik ben over de gevolgen van alcohol anders gaan denken sinds ik bij de GGD werk. Ook drinken is een gewoonte. Als ik thuis kom staat mijn man meestal te koken. Daar drinkt hij een portje bij en voor mij staat dan al een glas wijn klaar. Het zit ook een beetje in de Brabantse cultuur. Vroeger als kind kreeg ik gewoon een sneeuwwitje (7 Up met bier, red.) als we bij de Chinees gingen eten. Dat was toen heel gewoon."

Mislukt

Ellis doet niet alleen als GGD-directeur mee aan Ik Pas, maar ook om haar kinderen het goede voorbeeld te geven. Ze heeft nog een poging gedaan om ook haar man van zijn dagelijkse glaasje port te beroven, maar dat is jammerlijk mislukt. Zij heeft ook niet verder aangedrongen. ,,Ik ben geen moraalridder", benadrukt ze. ,,Ik zal ook echt niet zeggen: ik drink nooit meer. Sterker nog, deze carnaval hebben Jarno en ik samen nog een biertje gedronken in Son en Breugel." Jarno sluit zich daarbij aan: ,,Geen wereldverbeteraars, nee."

Polsbandje