Geen zorgappartementen? De moeders van Sem en Sanne regelen dat dan zelf wel

Sem (23) woont in Schijndel. Hij speelt graag de originele versie van Pokémon en heeft zichzelf op die manier de Japanse taal eigen gemaakt. Sanne (20) uit Nijnsel schrijft een boek op haar computer. Allebei zijn ze hoogbegaafd, maar ze kampen ook met een zware autistische stoornis.

Volgende stap

Sem woont bij zijn moeder, Sanne heeft een eigen huisje in de tuin van haar ouders in Nijnsel. Maar voor beiden is het tijd voor een volgende stap. Dus hebben de moeder van Sem, Helmy Steenbakkers en die van Sanne, Linda Foolen, de Stichting Eigen Sleutel opgericht. Het doel: voor beiden een eigen appartement én voor achttien anderen. Dat aantal is nodig om de bewoners 24 uur per dag zorg te kunnen bieden.

De twee hebben hun wens voorgelegd aan de gemeente Meierijstad en die heeft woningcorporatie Woonmeij benaderd. Met als resultaat dat er op de Kapittelhof, vlakbij de Markt in Sint-Oedenrode, gedateerde woningen plaats gaan maken voor dertig appartementen. Eén daarvan gaat dienstdoen als gemeenschappelijke ruimte en negen gaan in de reguliere verhuur. Over twee jaar krijgen Sem en Sanne hun eigen sleutels.

Alles moest op haar manier

Daar is iedereen wel aan toe. Want door hun onvermogen zich in een ander in te leven, kunnen ze heel dominant zijn, vertelt Foolen. ,,Mijn andere kinderen namen geen vrienden meer mee naar huis. Want Sanne wilde altijd meespelen en alles moest dan op haar manier; zij vertelde precies wat de anderen moesten doen. En nu wil ze heel graag zoveel mogelijk zelf doen. Maar omdat ze zó gevoelig is voor prikkels, raakt ze snel in de war en lukt het niet. Het heeft anderhalf jaar geduurd voordat ze zichzelf kon aankleden. Leren tandenpoetsen was een drama. Ze krijgt nu drie keer in de week begeleiding, maar dat is niet genoeg. We maken ons zorgen of ze wel gezond eet en op tijd doucht.”

Sem heeft dagbesteding. Maar nu even niet. ,,Hij zit in zak en as, omdat zijn hulphond vorige week is ingeslapen”, vertelt zijn moeder. ,,We willen geld inzamelen voor een nieuwe hulphond, want zonder durft Sem de deur niet uit.” Hij is eerder al ondergebracht in de jeugdpsychiatrie, zonder succes. Autisme is immers geen psychiatrische aandoening.

Bestaande ouderinitiatieven in Asten en Rosmalen

De twee moeders hebben zich goed laten informeren door bestaande ouderinitiatieven in Asten en Rosmalen. Voor de 24-uursbegeleiding in de Kapittelhof is contact gelegd met Fittin van de stichting Prisma. Fittin begeleidt ouderinitiatieven die zelf huisvesting en zorg willen regelen. Een zorgt voor een gedragsdeskundige die beoordeelt of een kandidaat-bewoner ook in de groep past. ,,Die selectie willen wij niet zelf doen”, zegt Foolen. Steenbakkers: ,,Voorwaarde is wel dat er sprake is van autisme. Onze doelgroep is gebaat bij een prikkelarme omgeving. Dat is ook het mooie van de gekozen locatie: dichtbij de gezellige Markt, maar als je het straatje inloopt, kom je in een oase van rust vlakbij de Dommel.”

Maar eerst is er nog veel werk te doen. ,,We gaan een bestuur oprichten en zoeken nog naar een ervaren bestuurslid maar met iets meer afstand dan wij hebben tot de kinderen”, vertelt Foolen. En we gaan op zoek naar sponsors en subsidies voor de inrichting.”