Geinplein: Best is wel te porren voor een feestje

BEST - Geen strenge coronaregels meer en een zonovergoten Dorpsplein. Carnavalsmuziek schalt uit de luidsprekers. Alles is uit de kast getrokken om het beloofde waar te maken: een Geinplein waar heel carnavalminnend Best welkom is.

En Best liet zich horen. Zondagmiddag stond het plein al snel helemaal vol en dat bleef tot de zon onderging.

Precies om 13.11 uur gaf Burgemeester Hans Ubachs het plein vrij aan prins Adje d’n twidde en jeugdprinses Kim voor een middagje Pleingein. Prins Adje: ,,Dit jaar helaas weer geen carnavalsoptocht in Best. Gelukkig heeft de organisatie in korte termijn dit dorpsfeest op weten te tuigen toen het weer kon. Voor zo’n feestje zijn ze in het Bestse Klompengat altijd te porren. De verdienste van de eigenaars van drie horecagelegenheden in Best: Grand Café De Bank, Ambacht Eten & Drinken en Grand Café FF. Zij hebben dit in de korte tijd voor elkaar weten te krijgen. Dat is een vermelding waard. Overigens juichen alle horecagelegenheden in Best het initiatief toe, al was het nog best een heel gedoe om alles op het laatste moment geregeld te krijgen.”

In het begin nog een beetje onwennig

De dûrdauwers en dûrdauwerinnen uit Best waren nog niet vergeten hoe leuk het is om samen carnaval te vieren. Ook het feesten waren ze nog niet verleerd al leek het in het begin nog een beetje onwennig. Toen DJ Johan Mauriks de knoppen open draaide barstte er een ‘goei fisje’ los en ging het Klompengat als vanouds in polonaise over het plein. Voorgegaan door de verschillende prinsen, adjudanten en hun gevolg.

Quote De meeste mensen waren wel weer toe aan een feestje Koen Houben , Restaurant De Buffel

,,Ja dit hadden we nodig,” vertelt Koen Houben van Restaurant De Buffel. ,,Donderdag hebben we snel alle tafels en stoelen aan de kant gezet om meer ruimte te maken. Op vrijdagavond liep het hier al snel vol, net als in andere horecazaken in Best. De meeste mensen waren wel toe aan een feestje.”

Naast de verschillende carnavalsverenigingen gaven alle dansgardes acte de présence. Zij vertoonden hun dansshow, waar ze een jaar lang hard op gestudeerd hadden. Jeugdprinses Kim laat weten dat ze vrijdag ook als vanouds langs de scholen gegaan is om de vieringen daar luister bij te zetten. ,,Zo fijn dat dat weer kon, want ik ben alleen dit jaar jeugdprinses.”

Tussen het carnavalminnend publiek ook Dees Ammann. ,,Heerlijk dat we weer los kunnen”, vertelt ze. ,,Ik ben al sinds vrijdag op pad. Geweldig toch. Ik doe dit al zeker twintig jaar zo sinds ik in Best ben komen wonen. Van mij mag dit blijven.”