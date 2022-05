Geld & Zo vindt ook een plek in verbouwde Rooise bibliotheek

Naast boeken, de taalwerkplaats en een informatiepunt digitale overheid, heeft nu ook Welzijn de Meierij met Geld & Zo een plek in de bibliotheek. En daar is coördinator Inge Schouwink blij mee. ,,Ik denkt dat aanvragen van energietoeslagen een hot item zijn de komende maand. Minima die bij de gemeente bekend zijn ontvingen automatisch een bijdrage van achthonderd euro. Maar mensen met een inkomen niet hoger dan 120 procent van de bijstandsnorm, dienen zelf de energietoeslag aan te vragen. En daar ligt het probleem. Deze groep is vaak niet digitaalvaardig. Kun je wel met de computer overweg dan dien je snel te zijn. Na een kwartier word je uit veiligheidsoverwegingen automatisch uitgelogd. Wij beschikken over de papieren versie om energietoeslag aan te vragen zodat hier in de bibliotheek alle formulieren ingevuld kunnen worden.”

Niet goed rondkomen

Welzijn de Meierij heeft in de Schijndelse bibliotheek ervaring met het project Geld & Zo. Schouwink: ,,Door stijgende brandstof- en levensmiddelenprijzen kunnen senioren én jongeren niet meer goed rondkomen. De vraag in Schijndel naar energiecompensatie is dusdanig groot dat we onze hulp uitbreidden van twee- naar drie dagdelen.”

Vrijwilliger Ger Brouwer heeft al een lijst binnen met aanvragen uit Rooi. ,,Het spreekuur bij Geld & Zo is gratis. Mensen kunnen elke woensdag van 14.00 tot 14.30 uur binnenlopen voor korte vragen. Van 14.00 tot 16.00 uur behandelen we afspraken die wel telefonisch via Welzijn De Meierij gemaakt dienen te worden.” Wethouder Menno Roozendaal: ,,Het is fijn dat mensen in de bibliotheek anoniem terechtkunnen voor hulp bij toeslagen. Maar het is jammer dat dit nodig is in ons welvarende land.”

Verbouwing

De verbouwing betekent ook een meerwaarde voor bezoekers en gebruikers. Kinderen volgen workshops, het voorlezen wordt weer opgepakt en Iris van Geerenstein studeert aan de ronde tafel. ,,Ik was in Utrecht al gewend om in de bibliotheek te studeren. Nu ik tijdelijk in Sint-Oedenrode woon ben ik hier zonder lidmaatschapskaart welkom en heb de verbouwing deels gevold. De bieb die vroeger alleen boeken en rust uitstraalde, is ruimtelijker en levendiger geworden. Het is geweldig dat kinderen via workshops binnenkomen en automatisch boeken leren kennen. Ik zet mijn koptelefoon op als ik me echt wil concentreren.”

Jozef van de Wal spit aan de leestafel de plaatselijke kranten en het NRC door. ,,Ik leen ook boeken, tref bekenden en vind de verbouwing een grote verbetering.” Daar is Mia van Boxtel, initiatiefneemster van Taalwerkplaats Rooi het mee eens. ,,Sinds de scheidingswand tussen de taalwerkplaats en de bibliotheek weggehaald is zitten we in een grotere ruimte tussen de boeken. En met spreuken aan de wand in talen uit verschillenden landen, creëerden we hier toch een eigen plekje.”

Afspraken voor Geld & Zo via Welzijn De Meierij tel: 073-5441400.