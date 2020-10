Geluidmeetpalen na acht jaar weg uit woonwijken in Best: ‘De doelen zijn bereikt’

Best was in 2012 de eerste gemeente in de regio die de geluidmeetpalen in gebruik nam. Aanleiding waren klachten over overlast van inwoners van Batadorp, Villawijk en Koekoekbos. Met behulp van de palen kan in beeld worden gebracht welk lawaai afkomstig is van vliegtuigen, auto’s, treinen of de scheepvaart. ,,Wat in de eerste jaren vooral opviel, was de overlast door vliegtuigen in de villawijk en de overlast door verkeer in Batadorp. Terwijl een andere paal juist weer geluid van treinen oppikte”, zegt Hans Schulte van het Bewonersoverleg Batadorp. ,,Dat zijn dingen die je soms al wel weet, maar waarvan het fijn is dat je het ook kunt staven.”

De inwoners van de wijken waren via de bewonersoverleggen al op de hoogte gebracht dat er na acht jaar een einde zou komen aan de metingen, vanwege het aflopende contract met Sensornet. ,,We wachten nog op een achtste en laatste meetrapport. Daarna volgt een evaluatie, samen met de gemeente”, aldus Schulte.

Snelwegen en vliegveld

Volgens een woordvoerder van de gemeente Best zijn ‘de doelen bereikt’ van de metingen. Zo werden de rapporten een aantal jaar geleden gebruikt bij het indienen van een zienswijze tegen het verhogen van de maximumsnelheid op de A2 en de A58 naar 130 kilometer per uur. Bovendien werden gegevens van de palen besproken in overleggen met de verantwoordelijken voor Eindhoven Airport. ,,De cijfers geven inzicht in het verloop van het geluidniveau in de dag-, avond- en nachtperiode, per week, gedurende het jaar én gedurende de meetperiode van acht jaar”, aldus de gemeente.

Volgens het college van B en W stopt het monitoren van geluid in de wijken niet met het verdwijnen van de palen, maar gebeurt dat straks op een ‘meer globale manier’. Zo wordt elke vijf jaar op basis van computerberekeningen het zogenoemde geluidsniveau in Best in beeld gebracht. Die ‘geluidsbelastingskaarten’ worden in 2022 voor het eerst weer geactualiseerd. ,,Concreet betekent dit voor de inwoners dat deze kaarten de basis zijn voor het maken van keuzes, bijvoorbeeld over geluidsreducerende maatregelen”, aldus de woordvoerder.

Luchtkwaliteit én geluid meten

Het college wil bovendien in de toekomst mogelijk opnieuw gaan meten. ,,We weten nog niet wanneer dat start. We volgen daarbij de ideeën van de regio om de meetpalen die de luchtkwaliteit gaan registreren, later eventueel uit te breiden met een mogelijkheid om geluid te meten.”

Best trok de afgelopen jaren 26.000 euro per jaar uit voor de geluidmeetpalen. De bewoners van de vier woningen waar de palen stonden, kregen als tegemoetkoming voor te maken stroomkosten een bedrag van 50 euro per jaar van de gemeente.