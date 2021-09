Gemeente Best over plannen nieuwe school: ‘Eerst oplossing voor de buurt, dan pas verder met ontwerp’

Zelf ervaren hoe het is om blind te zijn: workshops in Best

20 september BEST - Hoe voelt het als het niet vanzelfsprekend is om een trap op te komen? Het Gehandicapten Platform Best (GPB) vraagt in de Week van de Toegankelijkheid - van 4 tot en met 8 oktober - extra aandacht voor mensen met een beperking, want ook zij moeten gewoon met alles mee kunnen doen.