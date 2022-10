Gemeente Best zet streep door ijsbaan vanwege stroomverbruik, organisator stapt naar de rechter

Best plaatst borden bij door overlast geteisterd park: ‘Samenscho­lings­ver­bod in de avond en nacht’

BEST - ‘Hier geldt een samenscholingsverbod tussen 20.00 uur en 7.00 uur’. De gemeente Best heeft borden met die boodschap geplaatst rond het Wilhelminapark. Daar is in de avonden sprake van ‘onacceptabele overlast’ door jongeren.

18 oktober