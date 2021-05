‘Gemeente maakte geen fouten bij aanbesteding dorpshuis Son’

SON EN BREUGEL - Het juridisch onderzoek naar de rechtmatigheid van de aanbesteding van het dorpshuis in Son heeft aangetoond dat de gemeente geen fouten heeft gemaakt. De oppositie is nog kritisch op de onderzoeker en de conclusie. ,,Het is toch de slager die zijn eigen vlees keurt.”

De gang van zaken rond de aanbesteding van het dorpshuis in Son en het uitblijven van antwoorden op vragen was. Die twee zaken waren voor de oppositie (VVD, Dorpsbelang, Voor U) reden om een onafhankelijk onderzoek aan te vragen. Om alle twijfels weg te nemen, stemde het college van B en W hier begin februari mee in.

Advocatenkantoor Hekkelman, gespecialiseerd in aanbestedingsrecht, kreeg opdracht dit onderzoek te doen. Tot ergernis van de oppositie, omdat Hekkelman het intergemeentelijk inkoopbureau Bizob als klant heeft, die de aanbesteding feitelijk heeft gedaan.

Geen verrassing

Dat de uitkomst van het onderzoek is dat de aanbesteding in orde was en de gemeente niets te verwijten valt, was voor Helga Helders (Voor U) dan ook geen verrassing. ,,Het is toch de slager die zijn eigen vlees keurt. Je verwacht hoor en wederhoor, maar wij zijn niet gehoord.”

Kees Vortman (VVD) is behoorlijk pissig. ,,Ik mag er niks over zeggen, want het college heeft de raad geheimhouding opgelegd. Hoe kan ik als raadslid mijn controlerende taak uitvoeren als we niet geïnformeerd worden en onze mond moeten houden?”

Vertrouwelijk

Het onderzoeksrapport is niet openbaar, zegt een gemeentewoordvoerder. ,,De raadsleden hebben het rapport vertrouwelijk ontvangen omdat er cijfermateriaal in wordt genoemd. Volgens het aanbestedingsrecht moeten die cijfers geheim blijven.” Wethouder Jan Boersma is blij met het rapport. ,,De aanbesteding is volgens de regels verlopen. Het college heeft hieraan niet getwijfeld en hoopt dat hiermee twijfel bij raadsleden is weggenomen.”