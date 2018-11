Gemeente Son en Breugel draait op voor kosten sporthal

Lidl aan Wilhelmina­plein in Best overvallen door man met mes

9:25 BEST - Een man met een mes heeft woensdagavond rond 18.45 uur een Lidl aan het Wilhelminaplein in Best overvallen. De man deed een greep in de kassa en ging er daarna vandoor. Eerder deze avond was er ook al een overval op een tankstation in Eindhoven, ook met een mes.