Gemeentebestuur Best: ‘Bak voor restafval weer groter’

Dat blijkt uit het voorstel over aanpassing van het afvalbeleid dat wethouder Rik Dijkhoff (VVD) aan de gemeenteraad voorlegt. Naar die herziening werd al maanden met grote interesse uitgekeken. Want de ingrijpende wijzigingen die het vorige gemeentebestuur in 2017 doorvoerde, leidden al snel tot grote ergernis bij inwoners van Best. Met name de kleine container voor restafval bleek een pijnpunt. Door de geringe inhoud was de bak al snel vol; het leidde onder meer tot dumpingen en tot een forse toename van restafval in de veel grotere bakken voor plastic, metaal en drankkartons (PMD). Vuilophalers deelden veel waarschuwingen uit, hetgeen weer leidde tot agressie bij bewoners. Het kwam zelfs zover dat er beveiliging achter de vuilniswagen aan moest rijden om agressie jegens de vuilnisman in de kiem te smoren.