Gemeenteraad in Son en Breugel maakte korte metten met lijst bezuinigingen

Voor Dorpsvisie is het überhaupt de vraag of de financiële nood wel zo hoog is. Temeer daar uit de Mei-circulaire van de Rijksoverheid (waarin staat hoeveel geld gemeentes krijgen voor verschillende taken) is gebleken dat Son en Breugel er aardig wat bij krijgt de komende jaren. ,,Als we slim begroten, hoeven we helemaal niet te bezuinigen”, aldus De Jong.



VVD en Dorpsbelang zagen dat anders. ,,Een mooi staaltje van Trumpiaans manipuleren”, foeterde Elly Brocken (Dorpsbelang). Net als de VVD wil zij bezuinigen op de ‘megalomane’ projecten als het Dorpshuis en de nieuwe school in Breugel.



Kees Vortman (VVD) betwijfelt of de provincie nu de begroting wel gaat goedkeuren, na de waarschuwing vorig jaar dat de gemeente in de Kadernota de voorgestelde bezuinigingen op bijvoorbeeld de zorg beter moest onderbouwen. Hij kondigde al een motie aan voor een onderzoek naar de financiële toekomst van de gemeente. Het college is nu aan zet. Wat er met de input wordt gedaan, zal blijken op de besluitvormende vergadering over de Kadernota op 2 juli.